Ankara’da 13’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, öğlen saatlerinde Altındağ ilçesindeki Zübeyde Hanım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ramazan A. (38), çalıştığı inşaatın 13’üncü katında montaj yaptığı sırada dengesini kaybederek 4’üncü katın terasına düştü. Ramazan A.’nın düştüğünü gören diğer işçiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan A.’nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Görgü tanığı Can Karakaş, Ramazan A.’nın asansörde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü gördüğünü söyledi.