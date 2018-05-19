Ankara’da 25 ilçede asfalt atağı

Hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte asfalt serim çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın özellikle dış ilçeler için verdiği, "asfaltsız köy kalmayacak" talimatının ardından yoğun bir mesai dönemine başladı.

Asfalt seferberliği

Başkent’i yeni cadde ve bulvarlarla donatırken, asfalt serim, yama ve bakım-onarım çalışmalarında adeta seferberlik durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu yıl, merkez ile birlikte 25 ilçede cadde ve bulvarlardan köy yollarına kadar 3 milyon ton asfalt serimi yapmayı planlıyor.

Normal asfalt serimlerinin yanı sıra bazı cadde ve bulvarlarda, daha dayanıklı olan modifiye asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, 7/24 saat esasına dayalı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

3 bin 200 kilometre yola asfalt

16 asfalt serim, 16 sathi kaplama ile 27 asfalt bakım ve onarım ekibiyle çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sadece 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki köy yollarını asfalta kavuşturmayı hedefliyor. Ana cadde ve bulvarlardan köy yollarına kadar Başkent’in dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliği başlatan Büyükşehir, Ankara genelinde merkezden en ücra köye kadar sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Başkan Tuna talimat verdi

Başkent’in tüm ilçeleri ve mahalle statüsü kazanan köy yollarının asfaltlanacağı müjdesini ilk Güdül ilçesinde veren Başkan Tuna, "Asfaltsız köy kalmayacak" dedi.

Yeni açılan yolların asfaltlanmasının dışında bir yandan eskiyen ve yıpranmış asfaltların yenilenmesi, bakım, yama ve onarımları da devam ederken, diğer yandan da Başkent’te yeni köprülü kavşak ve yol genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Büyükşehir ekiplerinin, okulların kapanmasıyla birlikte çalışmaları daha da ivme kazanacak.

Asfalt çalışması yapılan yerler

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı Ocak ayından Mayıs ayına kadar Çankaya’dan Bala’ya, Çamlıdere’den Polatlı’ya kadar bazı noktalarda asfalt çalışmalarını sürdürürken, bazı noktalarda ise tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin, yıl sonuna kadar asfalt serimi yapmayı planladığı cadde ve bulvarlardan bir kısmı şöyle:

- Çankaya: Lizbon Caddesi, Türkocağı Caddesi, Gençlik Caddesi, Bangabandhu Şeyh Mucriburrahman Caddesi, Konrad Adenauer Caddesi

- Altındağ: Celal Esat Arseven Caddesi, Doğu Caddesi, Hacı Bayram Veli Caddesi, Taşdelen Caddesi

- Etimesgut: Şehit Celal İşen Caddesi, Akıncı Caddesi, Şapka Devrimi Caddesi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi, Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi

- Keçiören: Seval, Balkan, Bindallı, Elvanter, Gülbaba ile General Tevfik Sağlam Caddeleri

- Mamak: Gazneli Mahmut, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Karapürçek Çatak, Gevaş, Neşet Ertaş Caddeleri

- Sincan: Fırat, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü ve Vural Baylan Caddeleri

- Yenimahalle: Anadolu, Batı Sitesi, Beştepe, Çamlıca, Demetevler, Demetgül, Ergazi, Kardelen ve Macun Mahallesindeki caddeler

11 ilçede asfalt çalışması devam ediyor

Çalışma yapılacak bölgelerin dışında asfalt çalışmalarına başlanan çevre ilçeler de dahil toplam 11 ilçede asfalt serimlerinin sürdüğünü belirten yetkililer, “Başkent’in dört bir tarafında aynı anda başladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, okullarımızın kapanmasıyla birlikte hızlandıracağız. Böylece yaz ayları bitmeden, Başkent’in dört bir tarafını asfaltla donatmış olacağız" dedi.