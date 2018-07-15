Ankara’da 60 metrekarelik dev Türk bayrağı

Ankara’nın Ayaş ilçesindeki Kumludoruk Tepesi’nde toplanan ANKA Havacılık mensubu yamaç paraşütçüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 60 metrekarelik Türk Bayrağı açtı.

Etkinliğe katılan Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde, Ayaş ilçemizde, Ankara’dan gelen yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen derneğimiz ve dernek başkanımız ve yamaç paraşütü yapan sporseverlerimiz ile birlikte bütün şehitlerimiz için bu günün anısına 60 metrekarelik bir bayrak açtık. İnşallah Cenabı Hak bir daha bu Aziz Millete 15 Temmuz Gecesi gibi bir gece yaşatmaz. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla anıyoruz” dedi.

Özdemir ayrıca bütün vatandaşları yamaç paraşütü yapabilmeleri için Ayaş’a beklediklerini de ifade etti. Bayrağın aslında havada açılacağını belirten Özdemir, "Bugün 15 Temmuz 2018 Pazar Günü, hava muhalefetinden dolayı 60 metrekarelik bayrağımız havada açılamadı maalesef ama en uygun, en kısa zamanda bayrağımızı havada açacağız" diye konuştu.

Ayaş Belediye Başkanvekili Burhan Demirbaş ise "Ayaşımıza böyle bir uçuşu yapmak üzere gelenlere çok teşekkür ederiz. Bayrağı havada açacaktık ama hava muhalefetinden dolayı başka bir güne ertelendi. İnşallah başka, iyi bir günde açarız” ifadelerini kullandı.

ANKA Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Çelik de hava muhalefeti olmasaydı, açılan Türk Bayrağı’nın gökyüzünde yamaç paraşütüyle açılan en büyük bayrak olacağını söyledi.