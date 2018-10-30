Ankara'da 678 bin adet kaçak vitamin hapı ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi

Ankara'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla gıda takviyesi ürünlerinin getirildiği bilgisine ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, söz konusu ürünlerin Çankaya'da bir iş yerinde depolandığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu iş yerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda şüpheli Ö.Ç. yakalandı. Şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan son kullanma tarihi geçmiş 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi. İş yerinde, bu ilaçların son kullanma tarihlerinin bitmediğini gösterecek şekilde hazırlanmış etiketler de bulundu. Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.