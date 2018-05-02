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02 Mayıs 2018 14:24

Ankara’da 7. ANGİKAD Girişimcilik Kampı düzenlendi

Koru Hastanesi ile Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği işbirliği ile düzenlenen 7.

Ankara’da 7. ANGİKAD Girişimcilik Kampı düzenlendi

02 Mayıs 2018 14:24

ANGİKAD Girişimcilik Kampı, Ankara’da gerçekleştirildi.


27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ’Girişimcilik Kampı’na katılan Koru Hastaneleri Kadın Doğum Kliniği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, genç kızların eğitimlerini tamamlaması ve iyi birer meslek sahibi olması adına düzenlenen sempozyumda ’Kadının Sağlığı’ başlıklı sunum yaptı. Prof. Dr. Biri, genç kızların eğitiminin desteklenmesinin kurum olarak öncelikli konuları arasında yer aldığını ve sağlıklı nesiller için bunun gerekli olduğunu ifade etti.




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