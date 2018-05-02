ANGİKAD Girişimcilik Kampı, Ankara’da gerçekleştirildi.

27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ’Girişimcilik Kampı’na katılan Koru Hastaneleri Kadın Doğum Kliniği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, genç kızların eğitimlerini tamamlaması ve iyi birer meslek sahibi olması adına düzenlenen sempozyumda ’Kadının Sağlığı’ başlıklı sunum yaptı. Prof. Dr. Biri, genç kızların eğitiminin desteklenmesinin kurum olarak öncelikli konuları arasında yer aldığını ve sağlıklı nesiller için bunun gerekli olduğunu ifade etti.