Ankara'da 7. Hatay Günleri başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ''Her ne kadar komşumuzda savaş olsa da, Hatay'da inadına barış var, inadına huzur var, inadına kardeşlik var'' dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5 gün sürecek olan 7. Hatay Tanıtım Günleri başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını gerçekleştirdiği 7. Hatay Günleri'nde yöresel yemekleri ve kıyafetleriyle adeta Hatay'ı Ankara'ya getiren stantlar yoğun ilgi çekiyor. Açılışa katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ''Bugün Hatay Günleri'nin yedincisini yapıyoruz. Tescilli markaları getirdik. Şu anda dünyadaki 26 gastronomi şehrinden bir tanesi olan yemekleriyle ünlü Hatay'dan Ankaralı vatandaşlarımıza lezzetlerimizden bir kısmını demo şeklinde sunmaya geldik'' ifadelerini kullandı.

Sadece yemekleri değil, mahalli ürünleri de getirdiklerini kaydeden Savaş, şöyle devam etti:

''Burada yemekleri tadacaklar, beğenecekler. Esas geri kalan çok daha büyük kısmını Hatay'a gelip o güzel coğrafyada zengin kültürümüzle beraber mutfakta pişen 600'ün üzerindeki yemekleri ve tatlıları gelip tatma şansı bulsunlar. Hatay Londra'dan, New York'tan, Paris'ten, Berlin'den, İstanbul'dan çok daha güvenli bir şehir. Her ne kadar komşumuzda savaş olsa da Hatay'da inadına barış var, inadına huzur var, inadına kardeşlik var. Bütün bunlar bile Hatay'a gelmek için değer. Yaylamız da, kaplıcamız da, denizimiz de, mesafemiz 15 dakika. İstedikleri güzel ortamda istedikleri lezzeti tatma şansını elde ederler. Biz bütün damak zevkinden faydalanmak isteyenlere, doğal güzellik isteyenlere, kaplıca suyundan faydalanmak isteyenlere de özellikle botanik anlamında 2 bin 500, 3 bin çiçeğe sahip Orta Doğu'nun, Anadolu'nun, Asya'nın, Avrupa'nın en zengin bitki örtüsüne sahip olan Hatay'da insanları ağırlamak istiyoruz.''

''Hatay'a gelip doğal ortamda herkesin Hatay'ın lezzetlerini tatmasını istiyoruz''

Hatay Günleri'nin 5 gün süreceğini ve stantlarda Hatay'ın kendi yöresel ürünlerinin olduğunu kaydeden Savaş, ''Stantlarda meyveleri, sebzeleri var. El emeği göz nuru üretilmiş nar ekşisinden zeytinyağına, defne sabununa, birçok baharata ve tıbbi ve aromatik bitkilere varana kadar hepsi şu anda stantlarda mevcut. Sadece yemek yemeyeceksiniz. Yemek dışında da bütün bu ürünlerden alıp daha sonraki günlerde faydalanabilirsiniz. Hatay'a herkesi bekliyoruz. Burada sadece bir iki gün yemek yiyeceksiniz ama Hatay'a gelip doğal ortamda herkesin Hatay'ın lezzetlerini tatmasını istiyoruz. Çünkü Hatay ilklerin, medeniyetin şehri. Hatay dünyadaki 23 medeniyetin 13 tanesinin yaşadığı çok kadim bir şehir. Bu kadim şehirdeki havayı insanların solumasını istiyoruz. Ayrıca Hatay üç tane semavi dinin kutsal kitabında ismi geçen çok önemli bir şehir. Musevilerin ilk havrası orada. Hristiyan dünyasının ilk mağara kilisesi orada. İlk Hristiyan kelimesi orada kullanıldı. Anadolu'daki ilk cami yine Hatay'da. Yani Hatay ilklerin ve renklerin şehri'' şeklinde konuştu.