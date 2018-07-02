Ankara’da ABD’nin 242. kuruluş yıl dönümü kutlandı

yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon verdi.

ABD’nin kuruluşunun 242. yıl dönümü, Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılırken, katılımın yüksek olmaması dikkat çekti.

Dışişleri Müsteşarı Yalçın, iki ülke arasında ilişkilerin en yoğun döneminin yaşandığını belirterek, "Türk-Amerikan ilişkileri özellikle bölgesel bazda birbirini tamamlar niteliktedir. İki ülke arasındaki bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirme arzusundayız. 24 Haziran seçimleriyle yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. ABD ile uzun vadeli hedef ve çıkarlara dayanan ilişkiler, bu dönemde dış politika vizyonumuzun kilit taşlarından biri olmaya devam edecektir. Öte yandan son dönemde ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen gelişmelerde ABD ile bazı konularda fikir ayrılıkları olmuştur. Terör ve insani kriz başta olmak üzere bölgemiz ve ötesinde yaşanan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız tehditler, karşılıklı çıkar temelinde birbirimizin güvenlik kaygılarımızı ciddiye almamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Münbiç konusunda vardığımız mutabakat son dönemde sürdürülen görüşmelerin ilk somut neticesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükeciliği Maslahatgüzarı Phil Kosnett ise yaptığı konuşmada, iki yüzyılı aşkın süredir Amerikalıların dinlerin, ırkların, felsefelerin çeşitliliğinden güç aldıklarını ifade etti. Kosnett, "Devrimci liderlerin demokratik hayallerini gerçeğe dönüştürme mücadelesi nesiller boyunca Amerikalıların ortak problemi olmuştur. Bu birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika da Türkiye gibi özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha önce Ankara’daki ilk görevimden bu yana inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişler ve felsefelere ait Türk vatandaşlarının birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu. Halklarımızın ortak amacımıza ulaşma konusunda yeteneklerine inancım hiç değişmedi. Aynı şekilde ülkelerimizin hükümetlerinin ve halklarının anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum" şeklinde konuştu.

Kosnett, konuşmasını Atatürk’ün ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözleriyle noktaladı.