Ankara’da AK Parti milletvekili aday adayları bir araya geldi

ÇUDEF tarafından organize edilen toplantıya, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ile Akyurt ve Çubuk ilçelerinden AK Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Semanur Olcay, Eren Dolay, Ercan Alptekin, İlhami Alparslan ve Sadık Yamaç katılım gösterdi.

ÇUDEF tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Recep Taş, federasyon olarak milletvekili adaylarına desteklerinin süreceklerini belirterek "Milletvekili adaylarımıza destek olmak için bu toplantıyı organize ettik. ÇUDEF olarak tüm siyasi partilere mensup üyelerimiz var. Hangi siyasi partiden olursa olsun bu toprakları benimsemiş, duygu birlikteliği yapmış siyasetçilerimiz bizleri mecliste temsil etsin istiyoruz. Kuzey Ankara’nın makus talihi bölgemizden milletvekili çıkardığımızda değişecektir. Akyurt ve Çubuk’u birbirinden ayıramayız, iki ilçe halkının birlikte hareket ederek milletvekili aday adaylarımızı desteklemelerini istiyoruz. En büyük desteği sivil toplum örgütleri olarak bizler vereceğiz. İnşallah adaylarımızda milletvekili olduğunda bölgemize gereken değeri vereceklerdir" dedi.

"Türkiye’de yeni bir sisteme doğru, başkanlık sistemine doğru gidiyoruz" diyen Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Böyle bir toplantıyı düzenledikleri için ÇUDEF’e teşekkür ediyorum. Siyasetin amacı hizmet etmektir, bu yolda da en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alabilmektir. Türkiye’de yeni bir sisteme doğru, başkanlık sistemine doğru gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda başkanlık sistemi oturacak ve dar bölgeli seçim sistemiyle daha çok yerel adaylar ile mecliste temsil etme hakkı olacaktır. Memleketi neresi olursa olsun Ankara’nın derdiyle dertlenecek, Ankara için elini taşın altına koyacak milletvekili adaylarımız olacaktır. Akyurt, Çubuk, Pursaklar, Kalecik olarak Ankara Savaşı’nın yapıldığı önemli bir bölgede yaşıyoruz. Bizlerde Ankaramız için önemli olan bu bölgeden seçilmiş milletvekillerimiz olsun istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Akyurt ve Çubuk birbirini ayırmadan tam bir destek içerisinde, ayrım yapmadan Kuzey Ankara birlikte hareket ediyor" diyen Acehan şunları kaydetti: "Yerel adaylara seçilebilecek yerlerden şans tanınırsa bu fayda iki türlü işleyecektir. Hem daha çok oy desteği olacak hem de seçilecek adayların yerel olması halkın taleplerini yerine getirme ve siyasi sonuçlara ulaşma bakımından fayda sağlayacaktır. Bölgemizden milletvekili adayı talebinin bu kadar yükseldiğini ilk defa görüyoruz.Ortaya çıkan bu desteklerle seçilen milletvekili de bölgesine hizmet ederek katkı sağlayacaktır. Akyurt ve Çubuk birbirini ayırmadan tam bir destek içerisinde birlikte hareket ediyor. Aday adaylarımıza cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."

Miletvekili aday adayları ise yapmış oldukları konuşmalarla kendilerini tanıtarak bu süreçte destek taleplerini ilettiler.