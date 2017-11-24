Ankara’da Andrey Karlov Anıtı açıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Şefik Vural Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Altay, törende yaptığı konuşmada, menfur ve alçakça bir cinayete kurban giden Karlov’u, saygıyla andığını dile getirerek, Karlov’un kaybının Türk devletinde ve toplumunda derin bir üzüntüye yol açtığını aktardı.

“Rus-Türk ilişkilerinde, Karlov’un ciddi katkısı var”

Rus Büyükelçi Yerhov, Andrey Karlov’un diplomatik kariyeri boyunca üstün başarılar elde ettiğini belirterek, Rus-Türk ilişkilerinde yaşanan tırmanışta Karlov’un çok ciddi şahsi katkısı bulunduğunu ifade etti.

Karlov’un Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için aktif çaba sarf ettiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, “Ancak ne yazıktır ki Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki güzel iş birliğini istemeyen çevreler tarafından organize edilen menfur bir terör eylemi sonucu yaşamını yitirmiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karlov anıtının açılışı gerçekleştirildi.