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11 Haziran 2018 00:05

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

11 Haziran 2018 00:05

Oluşan patlama sonucu binanın dış duvarları yıkıldı.


Olay akşam saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi 931. caddede bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede Erkan Ö. mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Erkan Ö. yangın yerinden kurtarıldı. Hafif yanıklarının olduğu tespit edilen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Hastanesine kaldırıldı.


Yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilip söndürüldü. Yangın, polis ekiplerince geniş çapta inceleme başlatıldı.




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