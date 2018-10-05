Ankara'da bahçe hobi eğitimine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez başlatılan "Bahçe Hobi Eğitim Programı"na her yaştan Başkentli yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez başlatılan "Bahçe Hobi Eğitim Programı" yoğun ilgiyle karşılanıyor. Altınpark Bitki Evi'nde verilen eğitimlere ilişkin bilgi veren ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, bitki bakımı ve dikimi konusunda Başkentlilerin ilgili olduğunu vurgulayarak, “Eğitimleri çeşitlendirip, bütün dallarda yaygınlaştırmaya çalışacağız. Yoğun bir talep var, insanlarımız oldukça ilgili. Bu ilgiye de kayıtsız kalmayarak, eğitimlerimize yıl boyunca ücretsiz olarak devam edeceğiz" dedi.

Bahçelerde ya da balkonlarda rengarenk, yaz-kış bitki ve çiçek çeşitliliğini artırarak Başkent'i güzelleştirmek istediklerini ve bu yönde yeni projeler hazırladıklarını belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz istiyoruz ki, insanlar evlerindeki çiçeklerine, bahçelerindeki ağaçlarına bilinçli olarak baksınlar, toprağa değsinler, yeşili sevsinler ve yeni nesilleri de öyle yönlendirsinler. Vatandaşlarımızın yeşille iç içe olacağı çok güzel yeni projeler hazırlıyoruz.”

Alanında uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde toprak harcı hazırlama, çim ekme, toprak serpme, gül yetiştiriciliği, bitki üretim ve koruma teknikleri, çiçek dikme, saksı değişimi, çukur açma ile bitki dikme yöntemleri üzerine bilgiler veriliyor. Bir haftalık eğitim programı süresince ANFA tarafından ağırlanan kursiyerler, ders aralarında kendileri için hazırlanan bahçede keyifli molalar vererek, yemekhaneden de yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca önlükten bitki makasına kadar çok sayıda malzemeyi kursiyerlere ücretsiz olarak sağlıyor. Yeşillerle bezenmiş ve özel olarak hazırlanmış serada gerçekleştirilen derslere katılan kursiyerler arasında emekliler de, öğrenciler de yer alıyor.

Kursiyerlerden emekli bankacı olan 60 yaşındaki Ersin Sanal, sunulan bu hizmetten oldukça memnun olduğunu kaydederek, hobi olarak yaptığı ağaç ve bitki yetiştiriciliğini ne kadar bilinçsiz bir şekilde yaptığını kursa katılınca fark ettiğini ifade etti. Sanal, “Yaptığım işi en azından daha güzel daha iyi ve doğru olarak yapmak için bu eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde okuyan 19 yaşındaki Gizem Demir ise, eğitimin kendine mesleki anlamda katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Meslek hayatımda iyi işler yapabilmem için bana faydası olacağını düşündüm. Görsel anlamda da çok güzel bir ortam hazırlanmış. Böyle bir kurs düzenledikleri için Büyükşehire çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğa ve yeşil ile iç içe bir alanda gerçekleşen ve yıl boyu devam edecek olan Bahçe Hobi Eğitimi'ne katılmak isteyenlerin Altınpark Bitki Evi'ne 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurması gerekiyor.