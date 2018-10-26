Ankara'da bedelli yapan askerler tezkerelerini aldı

Ankara'da bedelli askerliğini yapan 2 bin 475 kişi tezkerelerini aldı. Yemin töreni sonrası ailelerine koşan askerler, duygusal anlar yaşadı.

Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında bedelli askerlik görevini tamamlayan 2 bin 475 kişi için yemin töreni düzenlendi. Törene askeri yetkililer ve bedelli askerlik yapanların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, birliğe ilk teslim olan piyade er Ersoy Kılıç'ın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler ile babalarıyla aynı yerde vatani görevini yapan askerlere hediye verildi.

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Merkez Komutanı Tank Albay Burç Pekin'in konuşmasının ardından askerlerin yemin etmesine geçildi. 21 günlük eğitimlerini tamamlayan askerler, silaha el basarak yemin etti. Askerler, yemin töreninin ardından ailelerine koştu. Sevdikleriyle sarılıp hasret gideren askerler, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı askerler, aileleriyle öz çekim yaparken, ailelerin tören boyunca telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdiği görüldü.

Askerler, tezkerelerini aldıkları için mutlu olduklarını söylerken, aileler de askerlik görevini tamamlayan yakınlarına kavuştuklarına sevindiklerini belirtti.