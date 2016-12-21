Ankara’da BES’e otomatik katılım masaya yatırıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigorta Hizmetleri Meslek Komitesi organizesinde Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından düzenlenen bilgilendirme programında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılım anlatıldı.

BES’e otomatik katılım bilgilendirme toplantısında yeni yönetim kuruluna ve sigorta acenteleriyle ilgili gelişmelere değinen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Kemal Gazioğlu, "Bildiğiniz üzere 3 Aralık’ta ATO’da yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Bu seçimler sonucunda Gürsel Baran’ın başkanlığında ATO’da yönetim kurulu yeniden şekillendi, ben de yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. ATO’da ilk defa bir sigorta acentesi sizlerin adına temsil hakkını elde etti. Bu sizlerin bize olan desteğiniz ve bize olan güveniniz sonucu gerçekleşti. Bundan dolayı bize vermiş olduğunuz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzde yaklaşık bir yıllık bir çalışma süreci olacak, bir yılın sonunda tekrar seçimler yenilenecek. Bu bir yıl içerisinde daha önce olduğu gibi sizlerin sorun ve şikayetleriniz yönetime iletmek üzere ben kendimi görevlendiriyorum. Benim bilgilerim ve komitedeki arkadaşlarımın iletişim bilgileri zaten sizlerde var, gerek sektörle ilgili gerekse Ankara ticaretiyle ilgili aklınıza takılan veya bu konularla ilgili kafanızda oluşan projelerle ilgili bizlere ulaşmanızı önemle rica ediyorum. Çünkü sigorta acentelerinin şuan da Ankara ticaretinde çok büyük bir yeri var. Bu yeri hepinizin kullanmasını rica ediyorum, eğer sizler bu yeri kullanabilirseniz önümüzdeki dönemde sigorta acentelerinin protokoldeki yeri dolayısıyla hayattaki ve ticaretteki yeri çok farklılaşacaktır. Biz her ayın ilk salı günü burada komite toplantısı yapıyoruz bunu da sizlere duyuruyorum bundan sonraki toplantılarımıza da otomatik olarak hepiniz davetlisiniz, gelip bu toplantılarda bizimle sektörle ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz” şeklinde konuştu.



“Sigorta acenteleri bundan faydalanabilecekler”

Kısaca nefes kredisinden bahsetmek istediğini ifade eden Gazioğlu, “ATO Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra Ankara ticaretinde yer alan insanlara ve tüccarlara 100 bin lira üst limitli, 9.99 faizli ve 12 ay taksitli bir kredi imkanı sundu. 50 milyon lira Deniz Banka, 50 milyon lira Ziraat Bankası’na para aktarmak suretiyle 1 milyar liralık fon oluşturuldu. Bu fonun kullanımında sigorta acenteleri de olacak, sigorta acenteleri bundan faydalanabilecekler. Bankaların herhangi bir şubesine gidip başvuru yaparak herhangi bir ipotek olmadan 250 lira dosya parasıyla size 100 bin liraya kadar kredi alabiliyorsunuz. 2-3 gündür yoğun olan bir konu ise KOSGEB’in KOBİ destekleri var. Sigorta acenteleri KOBİ statüsünde sayılmadığımız için bu destekten biz faydalanamıyoruz. Dolayısıyla bu ikisini birbiriyle karıştırmayalım lütfen ama şunu söyleyeyim, gerek yeni yönetim kurulu olarak bakanları ziyaretimizde gerekse Rıfat Bey’le görüşmemizden aldığımız sonuçla inşallah sigorta acentelerinin de KOBİ desteklerinden faydalanmaları için Bakanlar Kuruluna bir girişimde bulunulacak" dedi. .

ATO Sigorta Hizmetleri Meslek Komitesi ve TSB’nin gerçekleştirdiği programda, Türkiye Sigorta Birliği Genel, Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Dairesi ve Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili sunum yaptı.