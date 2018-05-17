Ankara’da binlerce kişi İsrail ve ABD’yi protesto etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği duvarına siyah çelenk bıraktı.

Hak-İş üyesi binlerce kişi, ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını İsrail Büyükelçiliği Konutu önünden ABD Büyükelçiliği’ne yürüyerek protesto etti. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu önüne gelen Hak-İş üyesi binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve “Hepimiz yastayız, Kudüs için ayaktayız” pankartıyla birlikte tekbirler getirdi. Binlerce kişi hep bir ağızdan “Katil İsrail hesap verecek”, “Kudüs’e selam, direnişe devam” sloganları attı.

İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde grup adına basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş olarak Kudüs meselesini, kendi meselemizden ayrı görmüyoruz. Bundan sonra Hak-İş kurduğu Kudüs Komitesi ile beraber Filistin davasını hem ülkemizde hem de bütün dünyada sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Bağımsız, özgür ve Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu gerçekleştirene kadar Hak-İş’in mücadelesi Filistinliler ile dayanışma içerisinde devam edecektir” dedi.

“İsrail’in küstahça bütün dünyaya meydan okuması, yıkılışlarının ve sonlarının geldiğinin göstergesidir”

Hak-İş Konfederasyonu’nun Uluslararası Filistin ve Kudüs’e Destek Sendikalar Birliği’nin de başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Arslan, “Bu nedenle Hak-İş olarak bu mücadeleyi kendi mücadelemiz gördük. Terör örgütü İsrail’in bu baskılarına, zulümlerine ve bu soykırımına karşı bütün insanlığı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu katliamları yapanlardan uluslararası mahkemelerin hesap sormasını istiyoruz. Nakbe’nin yıl dönümünde maalesef ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı tam bir provokasyon, cinayet ve uluslararası topluma meydan okumaktır. Bizler asla bunu kabul etmeyeceğiz ve ABD’yi meşru olarak Kudüs’te görmeyeceğiz. Tarih boyu olduğu gibi Kudüs ve Filistin bağımsız ve özgür oluncaya kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu yaptığımız toplantı bir başlangıçtır. Bugünden itibaren Hak-İş olarak her platformda Filistin ve Kudüs ilk gündemimiz olacaktır. İsrail’e karşı taşlarla, sopalarla ve sapanlarla İsrail’in modern silahlarına karşı duran ve bütün hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların direnişi, bizim direnişimizdir. İsrail’in küstahça bütün dünyaya meydan okuması, yıkılışlarının ve sonlarının geldiğinin göstergesidir. Zafer yakındır ve İnşallah zafer inananlarındır” ifadelerini kullandı.

“İsrail Büyükelçiliği’ni bir oldu bitti ile Kudüs’e taşıma kararı dünyayı yeniden kaosa, savaşa ve çatışmalara davet etmektir”

Binlerce kişi, Arslan’nın açıklamasından sonra hep birlikte İsrail Büyükelçiliği Konutu önünden ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne doğru yürüdü. Yaklaşık 25 dakika süren yürüyüşten sonra ABD Elçiliğine varan kalabalık, burada sloganlar atmaya devam etti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada da tekrar bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Arslan, “Ey Amerika seni tanıyoruz. Seni Vietnam’dan, Irak’tan, Afganistan’dan ve 15 Temmuz’da Türkiye’den tanıyoruz. Özellikle İsrail Büyükelçiliği’ni bir oldu bitti ile Kudüs’e taşıma girişimi ABD’nin tam bir provokasyonudur. Bu bilinçli olarak ve dünyayı yeniden kaosa, savaşa ve çatışmalara davettir. Emperyalist ABD’den de bu beklenirdi. Bunlara karşı tavır almak bizim boynumuzun borcudur. BM ne yazık ki dün olduğu gibi bugünde İsrail terör devletinin yanında, onun hamisi olarak devam ettiği sürece, terörist devlet İsrail katliamlarına hız kesmeden devam edecek. Dikkat ederseniz İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı aldığı gün İsrail askerleri adeta vahşileştiler ve insanlıktan çıktılar. İki mermili silahlar kullanarak küçücük çocukları da dahil kimseyi ayırt etmeden ateş ettiler. Bu kendine güvenin sebebi, ABD’nin tutumudur. Onun için bölgenin şımarık çocuğu ve 70 yıldır Filistin topraklarına saplanmış bir hançer gibi duran terörist devlet İsrail’in bu yaptıklarına artık dur demenin zamanıdır” şeklinde konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik alanından geçerek, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bıraktı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan binlerce kişi, siyah çelenk bırakıldıktan sonra alandan ayrıldı.