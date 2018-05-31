Ankara’da binlerce kişi ‘Ramazan Geceleri’ etkinliğinde ağırlanacak

Ankara’nın yeni merkezi İncek’te hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesi, kutsal Ramazan ayına özel hazırlanan etkinliklerle tüm Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Ramazan ayında geleneksel programlarla Ankaralıların buluşma noktası haline gelen İncek Loft’da bu yıl yeni program hazırlandı.

İlki 2 Haziran Cumartesi akşamı iftardan hemen sonra başlayacak ‘Ramazan Geceleri’ programına katılanlar özel gösteriler ve ikramlarla Ramazan yaşarlarken, sürpriz hediyeleri de kazanma fırsatı yakalayacaklar.

Gökyüzü dansçıları nefesleri kesecek

İncek Loft meydanında yapılacak ‘Ramazan Geceleri’ programında sokak satıcıları geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere macun, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve çay-kahve ikramı sunacaklar.

Ramazan Davulcusu ile ‘İncek Loft Ramazan Geceleri’ne özel yazılan maniler ile başlayacak etkinlik, fasıl grubu ile devam edecek. Fasıl Grubu’nun ardından sahneyi Geleneksel Ortaoyunu Pişekar ve Kavuklu alacak ve izleyenlere hoş vakit geçirtecek.

Gecenin finalinde sahneye çıkacak, Yetenek Sizsiniz yarışmasından da tanınan, Gökyüzü Dansçıları Ayhan&Anıl Akrobasi Dans Gösterisi ise izleyenlere bir gösteri sunacak.

Ödüllü fotoğraf yarışması

Bu yılki ‘Ramazan Geceleri’nde ödüllü bir Instagram yarışması da düzenlenecek. Buna göre Instagram’da ‘@incekloft’ adresini takip ederek, Ramazan Geceleri programını “#İncekLofttaRamazanŞenliği” hashtagi ile beş arkadaşını etiketleyip fotoğraflarıyla en güzel anlatan katılımcı İncek Loft Big Chefs’te beş arkadaşıyla bir akşam yemeği kazanma şansı yakalayacak. Kazanan İncek Loft’un ‘@incekloft’ adresli Instagram sayfasından duyurulacak.