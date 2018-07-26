Ankara’da bir ilk, beton yol

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kanuni Mahallesi’nin 864., 872., 873. ve 846. Sokak’larında beton dökerek yolları daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Silindirle sıkıştırmalı kuru betonun döküldüğü yeni yollar asfalt yola oranla araç yakıtında yüzde 5 ile 11 arası tasarruf sağlıyor. Asfaltın kullanım süresi 20 yıl iken beton yol 50 yıl dayanıyor. Fen İşlerine bağlı ekipler beton yolun avantajlarını, asfalt yollarda 5 yıl olan tadilat süresinin beton yolda 12 yıla çıkması, gece görüşü esnasında araç farlarını asfalta oranla daha iyi yansıtması olarak sıraladılar.

"Beton milli ve ucuz

Asfalta oranla maliyetinin yüzde 50 daha az olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yıl sonuna kadar bazı sokaklara beton dökmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız da yeni yollardan oldukça memnun kaldı, şu ana kadar bin 570 ton beton attık. Döküm esnasında koku ve asfalttan kaynaklı ısı fazlalılığı olmadığı için çalışanlarımız için de oldukça sağlıklı. Asfalt maliyet açısından dövize endeksli ama beton kullanılan malzemeler itibariyle milli ve ucuz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yaklaşık 545 metre beton yol yaptıklarını ifade eden Başkan Ak, yaya ve sürücü güvenliği ile konforunun her şeyden önce geldiğini, bu nedenle bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarını yenilikçi anlayışla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.