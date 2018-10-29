Ankara'da Birlik Derneği, Çubuk'ta

Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Çubuk ilçesine ziyarette bulundu.

Ankara'da Birlik Derneği, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ın daveti üzerine Çubuk'a gitti. Acehan, görev süresince yapmış olduğu hizmetleri Ankara'da Birlik Derneği heyetine anlattı. Daha sonra heyet, Çubuk Karagöl'e gitti. Program, yöresel pazar yerinin gezilmesi ile sona erdi.

Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu yaptığı açıklamada, “Ankara'da Birlik Derneği olarak bugün burada dernek faaliyetlerimizden biri olan ilçelerimizi yakından tanıma adına yürüttüğümüz bir program gerçekleştirdi. Bu ziyaretin gerçekleşmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'a ve ekibine şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum” dedi.