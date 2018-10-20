"Ankara'da Birlik Sohbetleri" başladı

Ankara'da Birlik Derneği tarafından düzenlenen "Ankara'da Birlik Sohbetleri" kaldığı yerden devam ediyor.

Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin konuğu Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan oldu. Programa dernek yöneticileri, üyeler ve misafirler katıldı. Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Ankara'da Birlik Derneği olarak düzenlediğimiz, Ankara'da Birlik Sohbetleri'mizin bir yenisine daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerimiz yaz aylarında ara verdiğimiz söyleşilerimize bu aydan itibaren tekrardan start veriyoruz. Bugün de Çubuk Belediye Başkanımız Tuncay Acehan Bey'in Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset konulu söyleşisi ile sizlerle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda da bugün olduğu gibi, Ankaramıza değer katan, hizmet veren, siyasetçi, bürokrat, sporcularımız sizlerle buluşturmaya bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mutlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara'da Birlik Derneği olarak bıkmadan yorulmadan usanmadan çalışmalarımıza devam ederek bir Ankara Derneği olmanın gereği olarak Ankaramız için hizmet üretmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, sohbette ülke siyasetinden ve Çubuk'ta yapmış olduğu hizmetlerinden bahsetti.