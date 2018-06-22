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22 Haziran 2018 17:06

Ankara’da cami minaresine yıldırım isabet etti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan bir caminin minaresine yıldırım isabet etti.

Ankara’da cami minaresine yıldırım isabet etti

22 Haziran 2018 17:06

Caminin minaresinde hasar meydan geldi.


Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde Ankara’nın yüksek kesimlerinde yağmur kendini etkili şekilde gösterdi. Belli bir süre sonra yüksek kesimlere yıldırımlar düşmeye başladı. Özellikle Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendini gösteren sağanak yağış ve yıldırım, Çubuk’a bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Mevlana Camisi’nin minaresine isabet etti. Yıldırım sonucunda hasar oluşan minareden kopan büyük bir taş parçası, cami merdivenlerindeki sundurmanın çatısında büyük bir delik oluşturdu. Cuma namazı çıkışı sağanak nedeniyle sundurmanın altına sığınan vatandaşlar, şimşek sesiyle birlikte caminin içerisine kaçınca şans eseri olayda yaralanan olmadı.


Öte yandan, sağanak yüzünden ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.




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