Ankara’da “çöl sıcaklarında” rekor su tüketimi...

Hava sıcaklığının gölgede 40 derece ölçüldüğü 3 Temmuz Pazartesi günü, Ankara’da 1 milyon 450 bin metreküp su tüketildi. Artan sıcaklıklara bağlı olarak barajlardaki buharlaşma da aynı gün 240 bin metreküpe ulaştı.

Ankara’da son 1 haftadır hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükselmesinin, su tüketimini doğrudan etkilediğini belirten ASKİ yetkilileri, “Bahçe sulamalarındaki artış nedeniyle, su tüketiminde çok yüksek rakamlar yaşanıyor. 3 Temmuz Pazartesi günü, Başkentlilerin oldukça önemli kısmı tatilde ya da memleketinde olmasına rağmen gerçekleşen 1 milyon 450 bin metreküplük tüketim, bir rekordur" dedi.

Aşırı sıcakların, barajlarda buharlaşmayı da artırarak su kaybına yol açtığını bildiren yetkililer, “Barajlarımızdaki buharlaşma oranlarında da maksimum artış görüldü. Pazartesi günü, barajlarımızdaki buharlaşma miktarı da 240 bin metreküp olarak gerçekleşti” diye konuştu.

"Suyu boşa harcamayalım"

Yetkililer, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranının 31,74 seviyesinde olduğunu ve Eylül ayına kadar bir sıkıntı öngörülmediğini belirterek, “Yetersiz yağışlar nedeniyle Başkent’in su ihtiyacını karşılayan barajlara gelen su miktarı ile tüketilen su miktarı arasında büyük fark var. Ankaralılardan isteğimiz suyu tasarruflu kullanmaları" dedi.

Yetkililer, pratik su tasarruf yöntemlerinden bazılarını şöyle sıraladı:

- Bahçeler, hortumla değil, yağmurlama sistemiyle sulanmalı.

- Kapı önleri, balkonlar, bahçeler önce süpürülüp, sonra yıkanmalı,

- Suyun itici gücünden yararlanarak temizlik yapmaya çalışmak, israfa yol açar.

- Evdeki bozuk musluklar tamir ettirilmeli.

- Araçlar, hortumla değil, kovaya doldurulacak suyla yıkanmalı.

- Bulaşık ve çamaşır makineleri, tam doldurulmadan çalıştırılmamalı.

- Sebze ve meyveler elde yıkanmak yerine, su dolu bir kapta yıkanmalı.