Ankara’da ’en tatlı’ festival

Bu yıl ilki Zirve Fuar tarafından düzenlenecek Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali ile sadece minikler değil aynı zamanda büyükler de oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek. Festival, Ankara’nın en gözde festival alanı olan Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Dondurma ve Tatlı Festivali’ne ev sahipliği yapacak olan Başkent’te yediden yetmişe dondurma ve tatlı seven herkes unutulmaz saatler geçirecek.

Eğlenceli aktiviteler

Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali’nde birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Ayrıca festival alanında minik ziyaretçiler, birbirinden eğlenceli oyun alanlarının yanı sıra kendileri için hazırlanan sürprizli hediyelerle unutamayacakları bir gün geçirecek.

Festivalin sürprizi ise her akşam düzenlenecek olan konserler olacak. Festivalin ilk günü Asena Bilge Atalay, ikinci günü İbocan ve son günü ise Cüneyt Özgür sahne alacak.

Konuyla ilgili Zirve Fuar’dan yapılan açıklamada "Zirve Fuar olarak 29-30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Dondurma ve Tatlı Festivali ile Başkent’e en tatlı organizasyon imzasını atmaya hazırlanıyoruz. En leziz ve en tatlı bu festivalde dondurmanın serinleten, tatlının sıcaklık veren hissini bir arada sunuyoruz. Çok sayıda büyük marka Ankara’da tatlı bir iz bırakmak için Dondurma ve Tatlı Festivali’nde buluşuyor, yeni ürünlerini sunmanın heyecanını yaşıyor. Başkentin en tatlı günlerinde buluşmak ve bir arada olabilmek dileğiyle" denildi.