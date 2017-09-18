Ankara’da Erzurum rüzgarı esecek

Erzurum Valiliği’nin öncülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Erzurum Tanıtım Günleri, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı’nın (ESAV) koordinatörlüğünde düzenleniyor.

Etkinliğe ESAV’ın yanı sıra Erzurum’un önemli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Erzurum’un tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, Ticaret Borsası, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Erzurum’da faaliyet gösteren pek çok iş adamı ve esnaf da ürünleri ve hizmetleriyle yerlerini alacaklar.

Etkinlik boyunca düzenlenecek sanat ve kültür etkinlikleriyle Erzurum kültüründen örnekler sunulacak. Yemek kültüründen türkülere, skeçlerden folklor gösterilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede düzenlenecek olan etkinlikler; Erzurum dışında yaşayan Erzurumlulara hoş anlar yaşatmakla kalmayıp bu kültürü merak eden Ankaralılara da özel anlar vaat ediyor.

Erzurum’da üretilen ve Erzurum’a özgü tamamen doğal ürünler de ziyaretçilere sunulacak. Çağ kebabı, kadayıf dolması, tereyağı, bal, pekmez, peynirler, börekler Ankaralılar için hazırlandı.

Aksungur:"Etkinlik bir ve birlik olmak için fırsattır"

Etkinliği koordine eden kuruluş olan ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur; etkinlik ile Erzurum’un tanıtılması için iyi bir fırsat yakalandığını ve destek veren diğer kuruluşlarla iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini vurguladı. Aksungur., “Tanıtım günleri hem kültürümüzün tanıtımı için iyi bir fırsat olduğu kadar birlikte ve birlik olmamız için iyi bir ortam sağlayacak. Ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde yaşadığımız zorlukları aşmamızın tek yolu birlik olmamız ve bu birlikten güç üretmemizdir” dedi.

Dadaşlar Ankara’da cirit atacak

Tanıtım gününün açılışında Erzurum’dan gelen cirit ekibi gösteri yapacak. Ata sporu cirit ile Ankaralılar coşkulu ve heyecanlı anlar yaşayacak.

Erzurum Tanıtım Günleri yoğun bir kültürel takvim de içeriyor: Nurullah Akçayır, Yavuz Değirmenci, Mehmet Çalmaşır, Semra Algül Oflaz, Vahit Alkır, Muhlis Kaya, Taşkın Altuner, Hakim Doğan, Ömer Akçay, Yaşar Tanrıverdi, Enis Acar, Şeyda Erdali ve birçok sanatçı Türk Halk Müziği Konserleri verecek. İpek Merve Tahancı ve Abdülkadir Şehitoğlu; tasavvuf konserleri ile etkinliğin manevi iklimine katkı sağlayacaklar. Etkinlik süresince Erzurum Bar Ekibi Erzurum folkloründen seçkin örnekler sunacak. Öte yandan skeçleriyle Oktay Parlar ve Bilal Tavlak tanıtım günlerinin gülümseyen yüzü olacak.

Aşıklar ve şairler unutulmadı

23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan Aşıklar Toyu ise katılımcıların merakla beklediği etkinlik olarak öne çıkıyor. Aşıklar Toyu, Erzurum bölgesinin öne çıkan pek çok yöresel sanatçısını ağırlayacak. Nuri Çırağı, Erol Ergani, İhsan Yavuzer, Zeki Erdali, Rahim Sağlam, Beyzade Aslan, Kul Nuri, Yakup Temeli, Erol Şahiner, Ali Oltulu, Yanık Ayhan, Zakir Algül, Ozan Reyhani, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Adem Aydıner, Muhlis Vural ve Serdar Bardızlı etkinlikte yer alacak ozanlar. Aşıklarlarla birlikte şairlerin de şiirleriyle katılım göstereceği bir bölüm açıldı. Bu bölümde de şairler; Zekiye Çomaklı, Ahmet Çoşkun, Hanifi İspirli, Orhan Bozkurt, Nizamoğlu, Mustafa Özdemir, Mehmet Taştan, Şerif Çöpürgensli, Zekai Aydın ve Ferit Torunoğlu eserlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Etkinliğin son gününde programa katılan sanatçılar, aşıklar, şairler ve katılımcılar final yapacak ve finalde İbrahim Erkal şarkıları ile veda edilecek.