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24 Mayıs 2018 17:33

Ankara’da fabrikadaki patlama

Elmadağ’daki MKE’ye bağlı Barutsan fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Ankara’da fabrikadaki patlama

24 Mayıs 2018 17:33

Olay sonra bir işçi, "Patlamanın sesi her yerden duyuldu. 2 arkadaşımız da ağır yaralı şuan" dedi.


MKE’nin Elmadağ’da bulunan Barutsan fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile 4 çalışan yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavileri yapılmak üzere Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Patlama sonrası içeriden çıkan ve ismini vermek istemeyen bir işçi, "Olayla ilgili ihmal olup olmadığını araştıracaklar. Patlamanın sesi bayağı uzaklardan duyulmuş. Arkadaşımız ağır yaralı. Üretimhane içinde patlama oldu. İş kazası bu, her yerde olabilir" dedi.


Patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.




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