Ankara'da görüşü engelleyen ve tehlike oluşturan ağaçlar budanıyor

Başkent'in dört bir tarafını ağaçlarla bezeyerek daha yeşil bir Ankara için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kuruyan ve tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Budama için en uygun zamanın ağaçların dinlenme (uyku) dönemi olan kış mevsimi olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, ağaçların gelecek yıl daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ettiler. Yeşil alanlar, köprülü kavşaklar, 15 metre ve üstü genişliğe sahip cadde ve kaldırımlar, orta ve yan refüjlerde bulunan ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştiriliyor. Trafik ışık ve tabelalarının görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayarak rahat yürümelerine engel olan ağaçlar budanırken, kurumuş veya hastalıklı, devrilme tehlikesi olan ağaçlar da kontrollü şekilde kaldırılıyor.

"Sıfır Atık Projesi”ne öncülük eden kurumların başında gelen Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Nisan ayına kadar devam edecek budama işlemleri konusunda vatandaşlar taleplerini Ankara Büyükşehir Belediyesi "ALO 153 Mavi Masa" ya da (0312) 507 44 44 numaralı telefona iletebiliyor.