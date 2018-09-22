Ankara'da Harley'li gazi sürüşü

H.O.G. Ankara Chapter tarafından Gaziler Günü nedeniyle ilk olarak 2008 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen "Gaziler Sürüşü" etkinliğinin 10'uncusu gerçekleştirildi. Gazilerin hatıralarına sahip çıkmak, kendilerinin ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 400 Harley-Davidson sürücüsü, Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde buluştu. Burada gazileri motosikletlerine alan sürücüler, Anıtkabir'e gitmek için yola çıktı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ankara caddelerinde tur atan gazilerin sevinçleri yüzlerinden okundu.

1995 yılında Hakkari'de gerçekleştirilen bir operasyonda gazi olan İsmail Cantürk, "Çok sağ olsunlar, daha önceki yıllarda da bunu defalarca yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizleri düşünüyorlar. Bütün yılın stresini bir günde atmış oluyoruz" diye konuştu.

2016 yılında Kars'ta gazi olan Muammer Ceylan, "Harley-Davidson grubuna teşekkür ediyorum. Senede bir defada olsun hatırladıkları, bizleri unutmadıklarını gösterdikleri için minnettarız onlara. Programlarımız güzel geçiyor. Bizi güzel eğlendiriyorlar, var olduğumuzu hatırlatıyorlar" şeklinde konuştu.

Gazi Zafer Güneş ise, "Her sene Harley-Davidson sürücüleri geliyorlar, Gaziler Günü'nde bizi onurlandırıyorlar. Onların sayesinde motora biniyoruz, Ankara turu atıyoruz, hep beraber Anıtkabir'e gidiyoruz" ifadelerini kullandı.