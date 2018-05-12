Ankara’da hırsızlık olayları yüzde 60 azaldı

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı ziyaret etti. Ziyarette, Ankara’nın güvenliğiyle ilgili bilgiler veren Yılmaz, 2017’nin ilk 4 aylık döneminde hırsızlık olayı sayısının 12 bin 153 iken, bu sayının 2018’in ilk 4 ayında yüzde 60 azalarak 4 bin 816’ya düştüğünü bildirdi.

Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, narkotik suçlarla mücadelede de geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl önemli bir başarı elde edildi. Verilere göre; 2017 yılı ilk 4 ayında 2 bin 200 şüpheli, narkotik suçlardan yakalanırken, bu sayı 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 55 artarak 3 bin 406’ya ulaştı. Yine geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 412 kişi narkotik suçlarda tutuklanırken, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı yüzde 112’lik artışla 875’e yükseldi. 2018 yılının ilk 4 ayında ayrıca adli kontrol kararı da arttı. 2017 yılı ilk 4 ayında 172 kişiye adli kontrol kararı verilirken, bu sayı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 107 artarak 356 oldu.

Öte yandan, bu yılın ilk 4 ayında malvarlığına karşı suçlara karışan 3 bin 271’i suçüstü olmak üzere toplam 4 bin 732 şüpheli adli mahkemelere çıkartıldı. Bunlardan bin 266’sı tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.