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12 Mayıs 2018 11:40

Ankara’da hırsızlık olayları yüzde 60 azaldı

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 2017’nin ilk 4 aylık döneminde hırsızlık olayı sayısının 12 bin 153 iken, bu sayının 2018’in aynı döneminde yüzde 60 azalarak 4 bin 816’ya düştüğünü açıkladı.

Ankara’da hırsızlık olayları yüzde 60 azaldı

12 Mayıs 2018 11:40


Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı ziyaret etti. Ziyarette, Ankara’nın güvenliğiyle ilgili bilgiler veren Yılmaz, 2017’nin ilk 4 aylık döneminde hırsızlık olayı sayısının 12 bin 153 iken, bu sayının 2018’in ilk 4 ayında yüzde 60 azalarak 4 bin 816’ya düştüğünü bildirdi.


Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, narkotik suçlarla mücadelede de geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl önemli bir başarı elde edildi. Verilere göre; 2017 yılı ilk 4 ayında 2 bin 200 şüpheli, narkotik suçlardan yakalanırken, bu sayı 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 55 artarak 3 bin 406’ya ulaştı. Yine geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 412 kişi narkotik suçlarda tutuklanırken, bu yılın ilk 4 ayında bu sayı yüzde 112’lik artışla 875’e yükseldi. 2018 yılının ilk 4 ayında ayrıca adli kontrol kararı da arttı. 2017 yılı ilk 4 ayında 172 kişiye adli kontrol kararı verilirken, bu sayı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 107 artarak 356 oldu.


Öte yandan, bu yılın ilk 4 ayında malvarlığına karşı suçlara karışan 3 bin 271’i suçüstü olmak üzere toplam 4 bin 732 şüpheli adli mahkemelere çıkartıldı. Bunlardan bin 266’sı tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.




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