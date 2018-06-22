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22 Haziran 2018 10:52

Ankara’da iki EGO otobüsünün çarpıştığı kaza

Ankara’da arkadan gelen EGO otobüsünün önde yolcu indiren EGO otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ankara’da iki EGO otobüsünün çarpıştığı kaza

22 Haziran 2018 10:52


Kaza, sabah saatlerinde Ayaş-Ankara yolu bulvarı üzerindeki Altay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. yönetimindeki 06 DY 3878 plakalı EGO otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren Yusuf A. yönetimindeki 06 BY 5212 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolcu Nilgün C. hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye erleri de kaza nedeniyle araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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