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26 Kasım 2017 02:40

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

26 Kasım 2017 02:40


Kaza, saat 00.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Plevne Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde aşırı hızlı seyrettiği iddia edilen 34 NE 666 plakalı otomobil, karşı istikametten Babür Caddesi’ne çıkan Aykut A. idaresindeki 06 BS 9312 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında Babür Caddesi üzerinde seyreden 06 T 3154 plakalı ticari araç, sürücüsü Halil İbrahim D.’nin son anda yaptığı manevra ile kazaya karışmaktan kurtuldu. Çarpmanın şiddetiyle 06 BS 9312 plakalı otomobil yan devrilirken araçlar, yol kenarında park halinde olan 06 BP 2245 plakalı otomobil ile köfteci minibüsüne çarptı.


34 NE 666 plakalı otomobilin sürücüsü ile 06 BS 9312 plakalı otomobildeki Aykut A., eşi Çiğdem A. ve 3 buçuk yaşındaki çocukları Aras A. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla içinden yaralıların çıkartıldığı 06 BS 9312 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.


Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri yangını kontrol altına aldı. Yaralıları ambulanslara alan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 34 NE 666 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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