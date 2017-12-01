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01 Aralık 2017 16:22

Ankara’da inşaatın istinat duvarı çöktü: 1’i ağır 2 yaralı

Başkent’te bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara’da inşaatın istinat duvarı çöktü: 1’i ağır 2 yaralı

01 Aralık 2017 16:22


Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan inşaatın saat 14.45 sıralarında istinat duvarı çöktü. Bu sırada inşatta çalışmakta olan İrfan Çağlar (54) ve Yakup Çağlar (38) çöken duvarın altında kaldı. Vatandaşlar, olayı hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yeri ‘Girilmez’ şeridi ile çevirdi. Daha sonra itfaiye ekipleri istinat duvarı altında kalan ve akraba oldukları öğrenilen iki yaralıyı çıkararak ambulanslara aldılar. Olay yerinde ağır yaralanan ve durumunun kötü olduğu öğrenilen İrfan Çağlar hemen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Yakup Çağlar da diğer ambulansla aynı hastaneye sevk edildi.


Olaya tanık olan vatandaşlar, “Büyük bir gürültü sesi duyduk. Burada kalabalık oluşunca biz de buraya geldik. Sonra fark ettik ki iki işçi duvarın altında kalmış. Birinin durumu iyiydi sanki ama diğerinin kötüydü. Ayağı ağzına gelmişti resmen” dediler.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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