Ankara'da inşaatlar hızla devam ediyor

Hayata geçirilen projelerle ilçenin birçok sorununa neşter vurulacak.

Beypazarı Belediyesi tarafından inşasına devam edilen otopark, düğün salonu ve kapalı semt pazar alanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Yapılan otopark ile ilçede yaşayan vatandaşların ve Beypazarı'nı ziyarete gelen misafirler sıkıntı çekmeden ve çarşı içindeki trafiği aksatmadan araçlarını park edebilecek.

Beypazarı Belediyesi, ilçe pazar esnaflarının özellikle kış aylarında zorluk çektikleri çarşamba pazarı alanını kaldırarak, esnafların ve ilçe halkının daha rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebilecekleri bir pazar alanı inşa ediyor.

İlçenin önemli ihtiyaçlarından birisi olan düğün salonu inşaatı da devam ediyor. İlçede yeterli kapasitede kapalı düğün salonu bulunmaması sebebiyle düğün yapacak vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldıracak proje kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak.

Hanlarönü Kent Meydanı çalışmaları

Beypazarı'nın çehresini değiştirecek Kent Meydanı'nda çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Tarihi ve turistlik ilçe Beypazarı'nın bir simgesi olan Hanlarönü'nün, gerçekleşen meydan çalışmalarıyla birlikte hem çarşı trafiğinin rahatlaması hem de yapılacak olan sosyal alanlarla ilçeye gelen misafirlerin uğrak noktası olması planlanıyor.

Yeni iş yerleri projesi

Kent Meydanı düzenlemesi ve Levent Öztop Caddesi'nin trafik faaliyetine geçmesiyle birlikte cadde üzerinde bir ihtiyaç doğuracağı göz önünde bulundurularak yapımına devam edilen inşaatla cadde üzeri iş yeri ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedefleniyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemizin ihtiyaçları dahilinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle her zaman hemşehrilerimizin rahatını düşünüyoruz. Beypazarı'mıza katmış olduğumuz yeniliklerle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz" dedi.