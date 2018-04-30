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30 Nisan 2018 09:56

Ankara’da İrem Derici rüzgarı esti

İrem Derici, bahar şenlikleri kapsamında Atılım Üniversitesinde konser verdi.

Ankara’da İrem Derici rüzgarı esti

30 Nisan 2018 09:56

Derici, “Bugün yıkım kararı aldım, deliler gibi eğlenmek istiyorum’’ dedi.


Atılım Üniversitesi bahar şenlikleri başladı. Geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle üniversitedeki etkinliklere gelemeyen İrem Derici, bahar şenlikleri kapsamında bir konser verdi. Bu sene burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Derici, ’’Bugün benim için aslında hem yeni bir başlangıç gibi bir gün hem de biraz trajik. Çünkü rahatsızlık geçirdikten sonra bir sürü konserim iptal oldu fakat ilki Atılım’dı. Hiç unutmuyorum, ilaçların etkisinden ilk çıktığımda ilk sorduğum soru şu olmuştu; ’’Arkadaşlar yapabilirsek, gidebilirsek şu konseri ne olur yapalım.’ Fakat gerçekten ölümle cebelleşirken olmadı. Bana ne mutlu ki bugün aradan 8-9 ay geçti, tekrar buradayım, tekrar beni çağırdılar. Benim gelemediğim konsere de Bengü gelmişti. Hatta bir video çekmişler. Bugün o videoyu izledim, çok duygulandım. O yüzden gerçekten bugün yıkım kararı aldım, deliler gibi eğlenmek istiyorum. Gelen herkesten hem bir önceki gelemediğim konser için özür dileyip hem de onlara hadi arkadaşlar hayatın tadını çıkaralım demek istiyorum, heyecanlıyım’’ ifadelerini kullandı.


Derici, ’’Kimsenin oturacağını zannetmiyorum. Bugün sadece bir ya da iki slov şarkı var repertuvarda. Hepsini gençlik ateşimizi fırlatacağımız şekilde ayarladım. O yüzden hiç unutmayacağım bir konser olacak gibi geliyor’’ şeklinde konuştu.


Derici, Ankaralı hayran kitlesinden bahsederek, ’’Ankara kitlem müthiş. Çünkü her geldiğimde abartmıyorum dışarı taşıyoruz, bir mekan da olsa, dışarıda belediye konserimiz de olsa. Benim bir yarım zaten Ankaralı, çünkü baba tarafım buradaydı ve burada büyüdüm. O yüzden Ankara benim diğer yurdum gibi. Her geldiğimde çocukluğum aklıma geliyor. Dediğim gibi bugünün yeri çok ayrı olacak bende’’ açıklamalarında bulundu.


Konser öncesi kampüste eğlenen Furkan Koçyiğit isimli öğrenci, şenliklerin çok güzel geçtiğini belirterek, “Şenlik tam sınavlarımızın bitişine denk geldi. Hem de finaller başlamadan hepimiz için güzel bir enerji olacak diye düşünüyorum ve okul yönetimine teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.


Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melis ise, bahar şenliklerinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydederek, kendilerine finallerden önce büyük bir destek olacağını söyledi. Utku adındaki öğrenci de, “İkinci vizelerimizden sonra güzel bir eğlence oldu. Hepimiz mutluyuz. İlk kez okulu böyle bir arada görüyorum. Umarım her şey sorunsuz, eğlenceli bir şekilde geçer’’ diye konuştu.


Açıklamalarının ardından sahneye çıkan İrem Derici, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.




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