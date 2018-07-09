Ankara’da kaçak 124 şişe içki ele geçirildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde içki satışı yapan yerler Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçede kaçak içki satışı yapan bazı yerler tespit edildi. Tespit edilen iş yerleri ve ev adreslerine eş zamanlı olarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 1 ev adresi ve 2 iş yerinde çok sayıda değişik marka adı altında kaçak ve sahte olan 124 şişe alkollü içecek ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen alkollü içeceklerin içerisinde su bidonlarına hazırlanmış ve muhteviyatı belli olmayan 20 litre alkollü içki ele geçirildi. Öte yandan yapılan arama çalışmalarında, 1 adet av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki satışı yaparak içerinde ne olduğu belli olmayan içkileri satıp halkın sağlığını tehdit eden 5 şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen içkilere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.