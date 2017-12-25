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25 Aralık 2017 17:43

Ankara’da karbonmonoksit zehirlenmesi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Ankara’da karbonmonoksit zehirlenmesi

25 Aralık 2017 17:43


Edinilen bilgiye göre, Çubuk’a yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Yakuphasan Mahallesi’nde gelini ve oğlu ile birlikte aynı binada yaşayan karı koca, odalarında ölü olarak bulundu. Sabah kahvaltı için gelmeyen 83 yaşındaki baba İbrahim Köksal ile 75 yaşındaki anne Sırma Köksal’ın oğlu Dursun Köksal odalarına gitti. Odanın kapısı kilitli olduğundan uzun süre uyarmaya çalışan Köksal, kapıyı açamayınca kaldıkları odanın duvarına merdivenle çıkarak camdan odaya girdi. Baba ve annesinin hareketsiz bedenleriyle karşılaşan oğul Köksal, durumu mahalle muhtarına ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.


Çiftin cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defnedildi.




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