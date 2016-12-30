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30 Aralık 2016 16:17

Ankara’da kartpostallık görüntüler

Ankara’da kartpostallık görüntüler

30 Aralık 2016 16:17

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Ankara’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ve vatandaşlar karda gönüllerince eğlendi.
Ankara’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar kartopu savaşı yaparak, kimisi de kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi. Karla kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



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