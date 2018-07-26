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26 Temmuz 2018 09:47

Ankara’da korkutan yangın

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü civarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Ankara’da korkutan yangın

26 Temmuz 2018 09:47

Korkutan yangın itfaiye erleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı.


Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Mogan Gölü kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle alevler hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar hemen o alana koşarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polise ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hummalı bir çalışma sonucu yangını bir saat sonra kontrol altına aldı. İtfaiye erleri soğutma çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de bölgede çevre güvenliği sağladı.


Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.




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