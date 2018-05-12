Ankara’da köy yolları asfaltlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın Güdül’ü ziyaretinde Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen’in eşlik etti. İlçe sakinlerinin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Tuna, ilçe ziyareti sırasında Başkentlilere imardan çevre düzenlemesine, yollardan suya birçok konuda arka arkaya müjdeler verdi.

Güdül’de esnaf ziyaretleri de yapan Başkan Tuna, vatandaşlarla da uzun uzun sohbetler etti. İlçeye dair talepleri dinleyen ve çözümleri noktasında da ilgili bürokratlara talimatlarda bulunan Başkan Tuna, asfaltı olmayan köy yollarına yıl sonuna kadar sathi kaplama asfalt döküleceğini açıkladı.

Başkan Tuna, "Buradan Ankara’daki tüm mahalleleri ve köyleri ilgilendiren önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sene Ankara’da toplam 3 bin 200 kilometre köy yoluna asfalt dökmeyi planlıyoruz. Başkentimizde asfaltı olmayan köy kalmayacak" dedi.

Güdül’de termal tesis yapımı için imar ve sondaj çalışmalarının yapılması talimatını veren Başkan Tuna, yetkililerden tesisin işletmesi için de hazırlıkları bir an önce başlatmalarını istedi.

Başkan Tuna, tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı ilçede, bu yıl kurak geçen kış mevsiminin ardından yağmur duasına çıkan vatandaşlarla da birlikte dua etti.

Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım’ı makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Başkan Tuna, burada da vatandaşlar tarafından, “Başkanım değişim hissediliyor. Allah sizden razı olsun” sözleriyle karşılandı. "Yapılacak hiçbir şeyi sizden esirgeyemeyiz. Milletin malını millete adaletli bir şekilde dağıtmakla yükümlüyüz" diyen Başkan Tuna’nın bu sözleri büyük alkış aldı.

İlçeyi baştan aşağı gezdi

Başkan Tuna, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Güdül’de inşaatı devam eden Kapalı Pazar Yeri ile yapımı tamamlanan ve açılış gününün beklendiği Güdül Kent Müzesi’ni de gezdi. İlçeyi baştan sona dolaşan Başkan Tuna ayrıca Merkez Kur-an Kursu Binası’nda da incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 78 metre uzunluğundaki İlhan Çayı Köprüsü’nde de incelemelerde bulunan Tuna, Güneyce Mahallesi’nde toplam 19 bin 200 metre uzunluğundaki asfalt yolu kullanarak dolaştı, yetkililerden bilgi aldı.