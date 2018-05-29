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29 Mayıs 2018 00:26

Ankara’da makine hırsızları tutuklandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şahıslar, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Ankara’da makine hırsızları tutuklandı

29 Mayıs 2018 00:26


Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı, sondaj makinesi hırsızlığı ve suç eşyasının satın alınması olayları hakkında Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından başlatılan çalışma soncunda şüpheli olarak Y.Y. E.A. Z.K. H.Ç. C.Ç. ve Ş.Ç.’nin isimlerine ulaşıldı. Polisin takibine alınan şahıslar, çaldıkları sondaj makinesiyle birlikte yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan Y.Y ve E.A hakim tarafından tutuklandı.


Yine Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığının şüphelisi Ü.G., çalıntı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Şahıs, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığına sevk edilirken, açıktan oto hırsızlık olayların şüphelisi C.K. ise polisin çalışması soncu yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.




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