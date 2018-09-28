Ankara'da Milli Baro için büyük seferberlik

20-21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ankara Barosu'nda seçim heyecanı artarken Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'nun ortak adayı Av. Gencer Özdemir düzenlenen bir törenle ekibini tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan adayı Av. Özdemir, Ankara Barosu'da solun tekelini kıracaklarını söyledi.

Barolar Birliği Tesislerinde düzenlenen tanıtım törenine ilgi büyük oldu. Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubuna ait avukatlar, gecede Özdemir ve ekibini yalnız bırakmadı.

Törende bir konuşma yapan Ankara Barosu Başkan Adayı Av. Gencer Özdemir, Ankaralı avukatları bir hedefte buluşturmak için aday olduğunu söyledi. Ankara Barosu'nun her seçimde tekelleşmiş gibi bir grubun hakimiyetine girdiğini, meslektaşlarının ise hizmet alamadıklarını savundu. Özdemir, bu çarpık yapıyı yıkmaya karar verdiklerini ifade ederek “21 Ekim'de Ankara Barosu'nda yeni bir dönem başlayacak ve tüm meslektaşlarımızın yüzü gülecek” dedi.

Milliyetçi Avukatlar ve Baroda Brilik Grubu'nun ortak listesi şöyle:

"Başkan Adayı: Av. Gencer Özdemir.

Yönetim Kurulu: Av.Doç.Dr.Beşir Fatih Doğan, Av.Mehmet Azar, Av.Sabri Hafif, Av.Ayşegül Güney, Av.Saliha Dönmez, Av.M.Kürşat Üçüncü, Av.Abdulkadir Aslan, Av.Ümmügülsüm Culha, Av.Fatih Atalay, Av.Taha Çalık.

Disiplin Kurulu; Av.Kürşat Şentürk, Av.Abdurrahim Ata Gümüş, Av.Elif Yılmaz Ermiş, Av.Tuğba Arslan, Av.Kutlucan Canpolat

Denetleme Kurulu: Av.Nuray Baynazoğlu, Av.Tunç Caner, Av.Mehmet Hakan Yılmaz".