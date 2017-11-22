Ankara’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Karapürçek Mahallesi Karapürçek Caddesi üzerinde seyreden 06 BZ 7523 plakalı otomobil, Karapürçek Caddesi’nden 1690. Cadde’ye çıkan 67 AC 233 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü 1690. Cadde üzerinde seyreden 06 DT 7261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle yan devrilen servisteki 1 öğrenci ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, araçların yanına gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralı öğrenci ayakta tedavi edildikten sonra okuluna gönderildi. Diğer 3 yaralı ambulanslarda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kavşaktan dönen servis aracına 06 BZ 7523 plakalı otomobilin çarpması ve ardından servisin diğer araçla çarpışması yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.