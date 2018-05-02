Ankara’da öğrenci servisi ticari taksi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralı

Olay, Altındağ ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi 1890. Cadde’deki yol ayrımında içinde öğrencilerin bulunduğu Murat Kartal idaresindeki 06 C 3103 plakalı servis minibüsü, Yasin Kubaşı idaresindeki 06 T 3763 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisinde bulunan 4 engelli öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri çevredeki hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.