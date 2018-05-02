Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 13:41

Ankara’da öğrenci servisi ticari taksi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralı

Başkent’te öğrenci servisi ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazasında 4 engelli öğrenci yaralandı.

Ankara’da öğrenci servisi ticari taksi ile çarpıştı: 4 öğrenci yaralı

02 Mayıs 2018 13:41


Olay, Altındağ ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi 1890. Cadde’deki yol ayrımında içinde öğrencilerin bulunduğu Murat Kartal idaresindeki 06 C 3103 plakalı servis minibüsü, Yasin Kubaşı idaresindeki 06 T 3763 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisinde bulunan 4 engelli öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri çevredeki hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç