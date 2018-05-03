Ankara’da “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Sempozyumu”

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak ve Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe 100’ün üzerinde bilim insanı katıldı. 25 Nisan günü düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, dönemin siyasetini okumada hatıratların önemine değindi. Prof. Dr. Kırnak, sempozyumda ele alınan iki devrin zihin haritasının çıkarılması, dönemin hasımları-hısımları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi açısından hatıratların değerli kaynakları olduğunu dile getirdi.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu adına konuşan Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş, sempozyuma desteklerinden dolayı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’a teşekkürlerini sundu. Gümüş, düzenlenen etkinlikle, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli bir yazın külliyatının bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Dr. Musa Gümüş’ün "Esaretin Siyah-Beyaz Hali: I. Dünya Harbi’nde Türk Esirlerinden Fotoğraf Kareleri" ve Prof. Dr. Kezban Acar Kaplan’ın "Sürgünden Hatıra Kalan Fotoğraflar: Türkiye’deki Beyaz Rus Mülteciler" başlıklı sergilerinin ziyarete açıldığı sempozyumda iki gün boyunca düzenlenen 21 oturumda, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Balkan göçleri gibi cumhuriyete geçiş sürecinde iz bırakan tarihsel konuları hatıratlar üzerinden ele alan bildiriler sunuldu.