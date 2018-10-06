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Ankara'da oto yangını

Ankara’da seyir halindeyken motor kısımından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da seyir halindeyken motor kısımından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi üzerinde hareket halinde olan Serkan B. (25) idaresindeki 55 JM 352 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangının dakikalar içinde büyümesi üzerine araç alev topuna döndü.


Yangını fark ederek aracını sağa çeken sürücü kendi imkanlarıyla alevlerle baş edemeyince itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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