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13 Mayıs 2018 05:30

Ankara’da polise silahlı saldırı

Ankara’da kimliği belirlenemeyen kişilerce polis ekiplerine silah saldırı düzenlendi.

Ankara’da polise silahlı saldırı

13 Mayıs 2018 05:30

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından mahalle abluka altına alındı.


Altındağ ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda, Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde sabit nokta görevindeki polis ekipleri, 06 T 3504 plakalı ticari otomobilin durumundan şüphelenerek “dur” ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen şahıslar, araç içerisinden polislerin üzerine ateş açtı. Cadde üzerinde taksiden inip, ateş ederek kaçmaya devam eden 3 kişiyle polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Ara sokaklara giren zanlılar, bir süre sonra izlerini kaybettirdi.


Olayın ardından, mahalleye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Tüm çıkış noktalarını kapatan polis, mahalleyi abluka altına aldı. Çeşitli yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, zanlıların bulunması için seferber oldu. Olay, daha sonra Özel Harekat birimlerine de bildirildi. Zırhlı araçlarla mahalleye gelen Özel Harekat polisleri, gecekondu bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Saatler süren aramaların ardından zanlıların izine rastlanılamadı. Olay hakkında tahkikat başlatan polis ekiplerinin, arama faaliyetleri sürüyor.




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