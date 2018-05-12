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12 Mayıs 2018 09:12

Ankara’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Başkent’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sürücülerin görüş mesafelerinin düşmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

12 Mayıs 2018 09:12


Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kazada, Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinden Dışkapı istikametinde seyreden 06 DK 9502 plakalı otomobil, sürücüsünün sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kadri A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan Kadri A., karşı istikametten gelen Ahmet Yılmaz Y.’nin kullandığı 06 T 2978 plakalı ticari taksinin üzerine düştü. Bir süre sürüklenen talihsiz yaya yerde hareketsiz kalırken, 06 DK 9502’in yolcu koltuğunda oturan bir kişi de yaralandı.


Cadde üzerindeki bir otelde çalıştığı öğrenilen Kadri A.’nın yardımına mesai arkadaşları yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında alınan Kadri A.’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza nedeniyle Çankırı Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Ön kısımları hurdaya dönen otomobillerden kopan parçalar ve cam kırıkları, trafiğin seyrini olumsuz etkiledi. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Polis ekiplerinin kaza hakkında tahkikatı sürüyor.




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