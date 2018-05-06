Ankara’da sağanak yağmur hayatı felç etti

Başkent’te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan yağmurun ardından Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde çok sayıda ev sular altında kaldı. Sokak üzerinde bulunan araçlar ise yolda kaldı. Adeta göle dönen evlerini çaresizce izleyen mahalle sakinleri durumu ilgili yerlere iletti. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, sokakta bulunan kavşağa şerit çekerek sokağı araç trafiğine kapattı. Sokakta evleri basan suyu tahliye etmek için ASKİ görevlilerine haber verildi. Sokağa intikal eden görevliler hummalı bir çalışma başlattı. Su basan evlerde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

’’Bir tane engelli çocuğum var, onu zor kurtardım’’

Evi sular altında kalan Necdet Yerli, ’’Ön taraftan ve arkadan sel bastı. 2 metreye yakın su girdi içeri. Tüm eşyam gitti, kullanılamaz hale geldi. Birkaç kez bu başıma geldi. Yağmur çok şiddetli yağdı. Bir tane engelli çocuğum var onu zor kurtardım. Kendimizi güçlükle dışarı attık’’ dedi.

Ekiplerin çalışması aralıksız şekilde devam ediyor.