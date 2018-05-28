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28 Mayıs 2018 16:21

Ankara’da sağanak yağmur ve dolu yağışı

Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Başkent’in bazı bölgelerinde etkili oldu.

Ankara’da sağanak yağmur ve dolu yağışı

28 Mayıs 2018 16:21


Sağanak yağış nedeniyle Eskişehir Yolu üzerinde bulunan bazı alt geçitler su dolarken, daha önceden hazırlıklı olan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, alt geçitlerdeki suları tahliye etti. Yağmur nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Öveçler’de isi şiddetli yağmur nedeniyle bir işyerini su bastı. İşyerinde bulunan lüks arabalar sular altında kalırken, itfaiye ekipleri işyerindeki suyu tahliye etme çalışmalarına başladı. Dikmen’de bodrum kattaki bir evi su basarken, evde bulunan eşyalar yükselen sular nedeniyle evin dışına çıktı.




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