Ankara'da sahte içki operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahte içki yapan ve satan kişiye operasyon düzenlendi.

Gölbaşı Asayiş Büro Amirliğinin titiz çalışmaları doğrultusunda gerçekleşen operasyonda sahte içki imalatı yapan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Karşıyaka Mahallesi'nde Gölbaşı Asayiş Büro Amirliği tarafından sahte içki ürettiği ve şahsın ürettiği sahte içkileri sattığı bilgisine ulaşıldı. Öğle saatlerinde A.E.B isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Mahkeme kararı ile yapılan arama da şahsın evinde içki yapımında kullanılan 5 Litre Etil Alkol, 2,5 Litre Tiner, 10 adet küçük şişe halinde içki aromaları, 1 litrelik pet şişe içerisinde içki aroması, 202 adet kullanılmamış şişe kapağı, 500 adet kullanılmamış şişe etiketi, 1 adet kullanılmamış TAPDK bandrolü, 6 adet boş şişe ve 1 adet dolu viski şişesi ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında A.E.B isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.