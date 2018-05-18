Ankara’da şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in acımasız saldırılarıyla şehit düşen Filistinliler için cuma namazından sonra tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde yüzlerce kişi tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay kıldırdı. Gıyabi cenaze namazının ardından “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Kahrolsun ABD ve İsrail” sloganları atan yüzlerce kişi, şehitler için dua etti.

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Özgür-Der gönüllüsü Numan Günay, “Siyonizm ve emperyalizm İslam dünyasının yeniden dizaynında yeni bir aşamaya geçmek için harekete geçmiş bulunuyorlar. Bir yanda Kral Selman’ın yeni Suudisi, bir yanda Birleşik Arap Emirliği, diğer yanda darbeci Sisi’nin açık desteği ile hareket eden ABD, bütün bölgeyi İsrail’in güvenliği ekseninde dizayn etmenin adımlarını atıyor. Siyonizmin yeni hizmetçisi ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa dahil bütün dünyanın itirazlarını görmezden gelerek, ABD elçiliğini Kudüs’e taşıyarak ve burayı siyonistlerin tanımıyla ’ebedi başkent’ kabul ederek ilk adımı atmış oldu. 60’dan fazla Filistinli’nin şehit edildiği, binlercesinin ise yaralandığı bir anda Trump, ’İsrail için harika bir gün’ diye mesaj atarak siyonistlerin Filistin’i işgal, Mescid-i Aksa’yı yıkma ve Kudüs’ü Müslümansızlaştırma planları için daha büyük katliamların önünü açmış oldu” dedi.

“ABD yeryüzünün en büyük ve en örgütlü İslam düşmanıdır”

“ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması tarihinin hassaten Nekbe’nin yıl dönümüne rast getirilmesi, bütün İslam dünyasına verilmiş açık bir gözdağıdır” diyen Günay, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Tarihe Filistin’de yeni bir katliam, ’Kanlı Pazartesi’ katliamı olarak geçecek bu katliam karşısında Trump’ın tavrı ve yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki ABD yeryüzünün en büyük ve en örgütlü İslam düşmanıdır. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde katliamla ilgili ’bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısı’ yapan basın açıklamasını engelleyecek kadar siyonist bir rejimdir. ABD’de kabine değişir, başkanlar değişir ama değişmeyen tek şey siyonist politikalardır. O nedenle eğer siyonizme bir başkent arıyorlarsa orası Kudüs değil Washington’dur. Siyonist rejimin hükümet sözcüsü katliamla ilgili diyor ki; ’Bu kadar çok insanı hapse atamayız.’ Yani ’öldürmeyip de hapse mi atalım?’ diyor. Bu hadsiz açıklamalar da gösteriyor ki ABD’nin tam desteğini arkasına alan siyonist rejim, bundan sonra daha hadsiz adımlar atacaktır. İsrail’in Filistin’de, hassaten de Gazze’de yaptığı basit bir öldürme olayı değil açık bir soykırımdır.”