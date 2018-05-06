Ankara’da sel bölgesinde hayat normale döndü

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mamak Belediyesi ekipleri, AFAD, ASKİ, itfaiye, Başkentgaz, Enerjisa, Çevre İl Müdürlüğü, DSİ Ankara İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 200 kişilik afet timi, gece boyu yaptığı çalışmalarla Boğaziçi Mahallesi’nde hayatı normale döndürdü.

Ankara’nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen sel sonrası belediye ekipleri bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı doğal afetle ilgili konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Oluşturulan dört ayrı komisyonla hasar tespit çalışmaları yapıldı. Sel nedeniyle elektriği kesilen noktalara enerji verildi, cadde boyunca sel nedeniyle savrulan araçlar çekildi, temizlik çalışmaları yapıldı. Şuan ise oluşan maddi hasarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Devletimizin bütün imkanları ile yaralar sarılıyor. Can kaybının olmaması tesellimiz” dedi.

Bugüne kadar Ankara’nın hiçbir yerinde bu şekilde sağanak bir yağışın görülmediğini ifade eden Akgül, “9 dakika içerisinde tabiri caizse saatlerce yağacak yağmur çok kısa sürede sadece bu bölgemize yağarak afete neden oldu. Tespit komisyonunda alınan son rapora göre ağır hasar, hafif hasar olmak üzere 149 araç, 45 iş yeri ve 40 konutta maddi hasar bulunuyor. Tabii bu hasarların içerisinde çok azında ağır hasar var. Bizim için sevindirici kısmı can kaybının olmaması. Bu maddi hasarları da devletimizin imkanları ile gidererek vatandaşımızın yanında olacağız” açıklamasında bulundu.