İçişleri Bakanlığı binası yakınlarındaki alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerince merdiven kurularak tahliye edildi.

Ankara’da sabah saatlerinden bu yana bulutlu olan hava beraberinde sağanak yağış getirdi. Şiddetli yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yağışın etkisiyle Başkent’te hayat adeta durma noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında bulunan Akay Alt Geçidi’nde bir yolcu otobüsü mahsur kaldı. Suyun neredeyse insan boyuna ulaştığı alt geçitte itfaiye ekiplerince merdiven kuruldu. Otobüste mahsur kalan yolcular merdivenle geçidin duvarından yukarı tahliye edildi. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Genç bir kızın merdivenden çıkarken itfaiye ekiplerinin "Aşağı bakma. Korkmana gerek yok, merdiven sağlam" diyerek yardımcı olduğu görüldü.